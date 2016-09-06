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Шторм "Ньютон" достиг силы урагана и приближается к побережью Мексики

Происшествия
6 сентября, 1:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
По оценкам его сотрудников, скорость ветра в эпицентре атмосферного явления превысила 120 км в час
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НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Тропический шторм "Ньютон", сформировавшийся в Тихом океане, в понедельник достиг силы урагана, он приближается к побережью Мексики. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным центром по наблюдению за ураганами в американском городе Майами (штат Флорида).

По оценкам его сотрудников, скорость ветра в эпицентре атмосферного явления превысила 120 км в час. Ураган приближается к побережью Мексики со скоростью примерно 25 км в час. Как ожидается, "Ньютон" окажется в районе южной оконечности полуострова Калифорния в течение суток.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 63 км в час. При скорости ветра 118 км в час и более шторм становится ураганом.

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