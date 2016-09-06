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На Сахалине из-за циклона введено ограничение скорости для поездов

Происшествия
6 сентября, 3:15 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
Ранее сообщалось, что 5 сентября из-за циклона были отменены все поезда пригородного сообщения и дальнего следования
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Ограничение скорости для поездов ввели на Сахалине в связи с циклоном, который может привести к подмыву рельсов и сходу селевых потоков на пути, сообщил ТАСС пресс-секретарь сахалинского отделения Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Сергей Дащинский.

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"Сегодня утром пассажирская компания "Сахалин" отправила поезда, задержанные накануне вечером в Южно-Сахалинске и в Ногликах. Поезда едут с ограничением скорости, особенно в тех местах, где ранее были подмыты пути, и проводились ремонтные работы", - сказал Дащинский.

Он уточнил, что пассажиры, которым негде было остановиться, были размещены в поезде, их обеспечили питанием. "Прогноз синоптиков - дожди на два дня. Дальше будем смотреть по ситуации. В случае обильных осадков и угрозы подмыва путей, схода селевых потоков, остановим движение поездов", - сказал пресс-секретарь.

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Ранее сообщалось, что 5 сентября из-за циклона были отменены все поезда пригородного сообщения и дальнего следования.

В результате циклона 31 августа было остановлено движение на железной дороге сахалинского филиала ДВЖД из-за подмыва путей в Макаровском районе (центральная часть острова). Кроме того, в Поронайском районе сошли с рельсов четыре вагона с углем. Всего за время прохождения циклона было повреждено около 15 участков дороги, отдельные размывы достигали 40 метров.

Во время циклона на Сахалине один железнодорожник погиб, еще один пострадал. Пассажиров до центра Сахалина доставляли на автобусах. Восстановить движение поездов удалось только 4 сентября.

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