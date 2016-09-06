В Москве задержан грабитель, напавший на мужчину с младенцем

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на востоке Москвы безработного, который напал на мужчину с ребенком в коляске с целью ограбления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По данным главка, злоумышленник напал на молодого человека, когда тот гулял с шестимесячным ребенком на Свободном проспекте. Грабитель подбежал к коляске, замахнулся кулаком на мужчину, выхватил планшетный компьютер и скрылся.

"Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска отдела полиции по району Новогиреево уже через 20 минут подозреваемый был задержан. Полицейские изъяли у правонарушителя похищенный им планшет", - сказали в пресс-службе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж").