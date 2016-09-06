На юго-западе Москвы задержан подозреваемый в убийстве девушки

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на юго-западе Москвы молодого человека, который подозревается в убийстве своей девушки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
По столичного данным главка МВД, накануне утром в районе улицы Строителей был задержан молодой человек, который гулял по парку полностью раздетым и вел себя неадекватно. Подошедшим сотрудникам полиции мужчина сообщил, что в его квартире совершено убийство.
"В указанной квартире полицейские обнаружили тело девушки с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в совершении этого преступления задержан сам хозяин квартиры", - сказал источник.
По его данным, после проверки задержанного медиками выяснилось, что он находится в состоянии наркотического опьянения.
По факту убийства решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведутся необходимые следственные действия.