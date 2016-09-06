Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На юго-западе Москвы задержан подозреваемый в убийстве девушки

Происшествия
6 сентября, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
По данным полиции, мужчина гулял по парку полностью раздетым и вел себя неадекватно. Подошедшим сотрудникам полиции мужчина сообщил, что в его квартире совершено убийство
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на юго-западе Москвы молодого человека, который подозревается в убийстве своей девушки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

По столичного данным главка МВД, накануне утром в районе улицы Строителей был задержан молодой человек, который гулял по парку полностью раздетым и вел себя неадекватно. Подошедшим сотрудникам полиции мужчина сообщил, что в его квартире совершено убийство.

"В указанной квартире полицейские обнаружили тело девушки с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в совершении этого преступления задержан сам хозяин квартиры", - сказал источник.

По его данным, после проверки задержанного медиками выяснилось, что он находится в состоянии наркотического опьянения.

По факту убийства решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведутся необходимые следственные действия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: президент Филиппин сожалеет о своем высказывании по поводу Обамы
2
У блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, обнаружили шпионскую авторучку
3
Девочка, жестоко избитая в пригороде Читы, скончалась в больнице
4
В России создается самолет с лазерным оружием
5
Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в Москву
6
Число российских вузов в топ-400 рейтинга QS увеличилось с пяти до восьми
7
Клинтон утверждает, что есть "достоверные сообщения" о вмешательстве РФ в выборы в США
Темы дня
Реклама