Суд вывел из дела экс-главы Роспечати адвоката Ивана Миронова

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Судья Басманного суда Москвы, председательствующая по делу бывшего главы Роспечати Бориса Миронова, отстранила от участия в деле его сына Ивана Миронова, который выступал в качестве адвоката подсудимого. Об этом ТАСС сообщил сам Иван Миронов.

"Я заявил отвод судье, она приняла решение вывести меня из процесса, мотивируя это тем, что я неоднократно нарушал порядок в судебном заседании и проявлял неуважение к суду", - сказал Иван Миронов.

По словам Ивана Миронова, во время заседания у него произошел конфликт с приставом, на которого он намерен подать заявление о совершении преступления. "Я попытался заявить возражение на действия судьи Сафиной, однако она выразила недовольство моим заявлением, что послужило сигналом для судебного пристава, который подскочил ко мне, начал угрожать, достав из кобуры электрошокер, произвел несколько разрядов в двух сантиметрах от меня. Действие пристава я расцениваю как угрозу своей жизни и здоровью. Бездействие судьи явилось основанием для заявления отвода", - пояснил Иван Миронов.

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева пояснила ТАСС, что защитник неоднократно нарушал порядок в судебном заседании. "Господин Миронов не давал высказаться государственному обвинителю, перебивал председательствующего, не реагировал на замечания. При этом в ходе судебного заседания просматривал видео и страницу в Instagram, за что ему также неоднократно делалось замечание", - сообщила пресс-секретарь.

Она отметила, что пристав лишь встал перед кафедрой председательствующего и двинулся в сторону защиты, попросив при этом соблюдать порядок. "Никакого нападения и даже соприкосновения пристава с участниками процесса не было", - добавила Царева.

Бывший глава Роспечати обвиняется по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Призывы читателей к экстремистской деятельности в форме насильственного изменения основ конституционного строя"). Поводом для возбуждения уголовного дела стала его книга "Битва с игом иудейским", которую издательство "Алгоритм" выпустило тиражом около двух тысяч экземпляров.