Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд вывел из дела экс-главы Роспечати адвоката Ивана Миронова

Происшествия
6 сентября, 23:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Интересы бывшего чиновника представлял его же сын. Как заявили в суде, он неоднократно нарушал порядок во время заседания
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Судья Басманного суда Москвы, председательствующая по делу бывшего главы Роспечати Бориса Миронова, отстранила от участия в деле его сына Ивана Миронова, который выступал в качестве адвоката подсудимого. Об этом ТАСС сообщил сам Иван Миронов.

"Я заявил отвод судье, она приняла решение вывести меня из процесса, мотивируя это тем, что я неоднократно нарушал порядок в судебном заседании и проявлял неуважение к суду", - сказал Иван Миронов.

По словам Ивана Миронова, во время заседания у него произошел конфликт с приставом, на которого он намерен подать заявление о совершении преступления. "Я попытался заявить возражение на действия судьи Сафиной, однако она выразила недовольство моим заявлением, что послужило сигналом для судебного пристава, который подскочил ко мне, начал угрожать, достав из кобуры электрошокер, произвел несколько разрядов в двух сантиметрах от меня. Действие пристава я расцениваю как угрозу своей жизни и здоровью. Бездействие судьи явилось основанием для заявления отвода", - пояснил Иван Миронов.

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева пояснила ТАСС, что защитник неоднократно нарушал порядок в судебном заседании. "Господин Миронов не давал высказаться государственному обвинителю, перебивал председательствующего, не реагировал на замечания. При этом в ходе судебного заседания просматривал видео и страницу в Instagram, за что ему также неоднократно делалось замечание", - сообщила пресс-секретарь.

Она отметила, что пристав лишь встал перед кафедрой председательствующего и двинулся в сторону защиты, попросив при этом соблюдать порядок. "Никакого нападения и даже соприкосновения пристава с участниками процесса не было", - добавила Царева.

Бывший глава Роспечати обвиняется по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Призывы читателей к экстремистской деятельности в форме насильственного изменения основ конституционного строя"). Поводом для возбуждения уголовного дела стала его книга "Битва с игом иудейским", которую издательство "Алгоритм" выпустило тиражом около двух тысяч экземпляров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В гостинице Одессы произошла перестрелка между сотрудниками охранных фирм
2
Минторг США расширяет санкционный список в отношении России
3
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
4
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
5
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
6
Опрос: Клинтон не набирает нужного числа голосов для победы на выборах
7
Путин считает визит короля Бахрейна в РФ очень своевременным и важным
Темы дня
Реклама