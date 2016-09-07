В гостинице Одессы произошла перестрелка между сотрудниками охранных фирм

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КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Перестрелка между сотрудниками охранных фирм произошла в гостинице Villa le Premier в Одессе. Об этом сообщил начальник полиции по Одесской области Вадим Могила.
"Произошел корпоративный конфликт между охранными фирмами, представляющими разных собственников отеля", - приводит его слова местный "7 телеканал".
Могила добавил, что на данным момент задержаны 18 человек, среди которых есть пострадавшие. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.
Накануне одесский "7 телеканал" сообщил, что поздно вечером во вторник в гостиницу ворвалась группа неизвестных. Они забаррикадировались внутри здания и якобы удерживали несколько заложников из числа сотрудников отеля.