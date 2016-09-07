В Мексике преступники сбили вертолет полиции, четыре человека погибли

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МЕХИКО, 7 сентября. /ТАСС/. Преступники сбили вертолет с полицейскими в мексиканском штате Мичоакан. Как сообщил во вторник губернатор региона Сильвано Ауреолес, в результате крушения погибли три стража порядка и пилот, еще один человек пострадал.
"Во время операции был сбит вертолет, который осуществлял поддержку патрулю в труднодоступной зоне", - написал губернатор на своей страницу в сети микроблогов Twitter.
По данным источников газеты Excélsior, вертолет был "сбит из тяжелого оружия" во время столкновений правоохранительных органов с членами одной из местных банд. Число ликвидированных преступников на данный момент неизвестно.