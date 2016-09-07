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Режим КТО введен в одном из сел Дагестана

Происшествия
7 сентября, 6:49 дата обновления: 7 сентября, 7:38 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 7, сентября. /ТАСС
По данным источника, в ходе спецоперации уничтожен один боевик
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МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Оперативный штаб НАК в Дагестане сообщил о введении в среду утром режима контртеррорестической операции в дагестанском Избербаше. 

Ранее в этот же день силовики блокировали там дом, где могут находиться боевики, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.

"В ходе оперативных мероприятий был установлен адрес, где могут находиться боевики, причастные к убийству сотрудников ДПС, произошедшему в августе у города Избербаш. Адрес блокирован, люди из ближайших домов эвакуированы. Сейчас проверяется, есть ли в доме боевики и сколько их", - сообщил источник.

По данным источника, в ходе спецоперации уничтожен один боевик, его личность устанавливается. Он не исключил, что это лидер местных боевиков.

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