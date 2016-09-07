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Участвовавший в гонках на Gelandewagen сын топ-менеджера ЛУКОЙЛа не признает вину

Происшествия
7 сентября, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
"Если на тему оскорбления еще можно порассуждать, то о насилии не может быть и речи", - сказал Руслан Шамсуаров, добавив, что сожалеет о своих действиях
Материал из 1 страницы
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Фигурант уголовного дела о гонках на внедорожнике Mercedes-Benz G63 AMG Руслан Шамсуаров, сын вице-президента нефтяной компании ЛУКОЛ, обвиняемый в угрозе применения насилия в отношении полицейских, отказался признать свою вину. Об этом передает корреспондент ТАСС из Гагаринского суда Москвы, где в среду началось слушание по существу дела.

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"В том контексте, который изложен обвинителем, свою вину не признаю. Если на тему оскорбления еще можно порассуждать, то о насилии не может быть и речи", - сказал Шамсуаров, добавив, что он сожалеет о своих действиях.

Еще один обвиняемый по делу, Абдувахоб Маджидов, свою вину признал частично, отметив факт оскорбления представителей власти, но не признав факт попытки применения насилия. Третий фигурант дела, Виктор Усков, вину не признал.

Они обвиняются по ч. 1 ст. 318 (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), ст. 319 (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей) и ч. 2 ст. 35 УК РФ (преступление, совершенное в составе группы по предварительному сговору).

Версия следствия

По данным следствия, утром 22 мая обвиняемые, двигаясь на внедорожнике Mercedes по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушали правила дорожного движения и, зная, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, преследовавшие их на служебной машине со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создавая реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции.

Обвиняемые вели видеозапись происходящего и транслировали ее в интернете, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции, в связи с чем происшедшее приобрело большой общественный резонанс. Уголовное дело в отношении еще одного соучастника выделено в отдельное производство.

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