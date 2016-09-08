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Более 10 га дикорастущей конопли обнаружила и уничтожила полиция в Подмосковье

Происшествия
8 сентября, 7:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
С помощью специальной техники было скошено и сожжено более 700 кустов наркосодержащего растения
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в пригороде подмосковного Жуковского обнаружили и уничтожили более 10 га дикорастущей конопли. Об этом ТАСС сообщила в четверг начальник пресс-службы полиции Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе операции "Мак" сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков в районе деревни Кулаково обнаружили земельный участок с дикорастущей коноплей на площади более 10 га. С помощью специальной техники было скошено и сожжено более 700 кустов наркосодержащего растения", - сказала Петрова.

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