Гайзер не фигурирует в уголовном деле о взятках "Т Плюс"

СЫКТЫВКАР, 8 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер не фигурирует в уголовном деле о взятках на 800 млн рублей от компании "КЭС" ("Комплексные энергетические системы"), правопреемником которого в результате реорганизации стало ПАО "Т Плюс".

Об этом сообщил ТАСС адвокат бывшего главы региона Вячеслав Леонтьев.

"Взятки бывшему руководству Коми - это общая фраза. Конкретно Гайзеру ничего по делу о взятках от "Т Плюс" не предъявлялось. Ни обвинения, ни постановления о возбуждении уголовного дела в отношении него нет. По нашей информации, конкретно к Гайзеру следствие не имеет вопросов по данному делу", - сказал Леонтьев.

Он подчеркнул, что Гайзер не давал никаких показаний по делу "Т Плюс". "Это дело Гайзера лично вообще никак не касается", - заявил адвокат.

Леонтьев также опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что Гайзер якобы заключил досудебное соглашение.

"Это в корне ложная информация про сделку Гайзера со следствием и досудебное соглашение. Он прежнему не признает (вины). Нам сейчас предъявили новое обвинение, оно достаточно объемное, мы его изучаем. И это абсолютно неправильная информация, она юридически неверна про досудебное соглашение ради уменьшения срока, потому что следствие не может определять срок наказания", - отметил адвокат.

Леонтьев напомнил, что срок наказания определяет прокуратура в обвинительном заключении и его в конечном итоге выносит суд. "Невозможно на стадии досудебного соглашения со следствием определить срок наказания, это определяет суд. Это абсурдная информация", - заявил он.

Дело "Т Плюс"

Как ранее сообщал ТАСС, ЗАО "Комплексные энергетические системы" на протяжении многих лет не вкладывало средства в модернизацию объектов энергоснабжения заполярного города Воркута в Коми, а Служба Республики Коми по тарифам не контролировала исполнение программ модернизации систем ЖКХ.

"Проведенная в августе 2016 года проверка позволила дать ответ на вопрос - за что руководители "КЭС" передали свыше 800 млн рублей в качестве незаконного вознаграждения бывшему руководству региона. С попустительства высших чиновников Коми, получавших крупные взятки, "КЭС" на протяжении многих лет не вкладывало средства в модернизацию объектов энергоснабжения Воркуты, а Служба Коми по тарифам, вопреки требованиям закона, не контролировала вопрос разработки и реализации этой организацией программ по модернизации систем жизнеобеспечения", - сообщила в среду республиканская прокуратура по итогам проверки, которая была проведена по поручению Генпрокуратуры РФ и президента России.

В итоге, подчеркивает ведомство, потребители оплачивали услуги компании, ветхие сети которой в условиях Крайнего Севера эксплуатировались с 18% потерями тепла. При этом собираемость платежей с потребителей Воркуты за оказанные услуги достаточно высока и превышает 90%.