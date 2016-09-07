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СК предъявил Гайзеру в окончательной редакции более тяжкое обвинение

Происшествия
7 сентября, 16:23 UTC+3
По данным следствия, фигуранты уголовного дела передали властям Коми взятку в размере 800 млн рублей
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Вячеслав Гайзер

Вячеслав Гайзер

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Следствие предъявило экс- главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру в окончательной редакции более тяжкое обвинение. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Гайзеру предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - сказал собеседник агентства.

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Источник: в деле о даче взятки экс-руководству Коми могут появиться новые фигуранты

По данным следствия, фигурантами громкого уголовного дела на данный момент являются Борис Вайнзихер, Евгений Ольховик и находящийся сейчас за границей бывший руководитель ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС) и уже бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин. Как полагают следователи, в течение 2007-2014 годов фигуранты, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми (в настоящее время они являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, который в конце сентября прошлого года указом президента РФ был отстранен от должности - прим. ТАСС) в качестве взятки денежные средства в общей сумме более 800 млн рублей за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики.

Гайзер был задержан 20 сентября прошлого года в Москве. Фигурантами дела стали еще 18 человек, в том числе его заместитель Алексей Чернов, зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, бывший сенатор от региона Евгений Самойлов. Все фигуранты дела обвиняются по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой". По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей.

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