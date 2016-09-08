Адвокат: следствие ничего не изъяло после обыска у рэпера Птахи

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московские следователи ничего не изъяли после обыска у рэпера Давида Нуриева (Птаха), проведенного по делу об экстремизме.

Об этом ТАСС сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, представляющий интересы музыканта.

"При обыске у него ничего не изъяли. Его везут на допрос в Мещанский межрайонный отдел СК", - сказал адвокат, не исключив, что рэпер может быть задержан.

В отношении Нуриева возбуждено уголовное дело по статье по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Как отмечается в постановлении следователя, 29 сентября 2015 года рэпер допустил на одном из концертов в клубе "16 тонн" оскорбительное высказывание в адрес общественной организации "Антидилер", оказывающей содействие правоохранительным органам.

"В речи (рэпера) содержатся признаки, унижающие человеческое достоинство и возбуждающие ненависть либо вражду в отношении группы лиц", - говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.