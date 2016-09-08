Вандалы разрушили около 100 надгробий на старейшем кладбище Казани

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту разрушения около 100 надгробий на Ново-Татарском кладбище в Казани, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"8 сентября в 09:16 мск в дежурную часть отдела полиции "Промышленный" города Казани поступило сообщение от администрации Ново-Татарского кладбища о разрушении порядка 100 надгробных памятников. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", - сказали в пресс- службе.

Проводятся мероприятия, направленные на "раскрытие преступления и задержание виновных лиц", добавили там.

Татарское кладбище в Ново-Татарской слободе Казани является старейшим городским местом захоронения. На нем похоронены известные деятели татарской культуры, в том числе композиторы Сара Садыкова и Салих Сайдашев, а также писатели Каюм Насыри, Амирхан Еники и Гумер Баширов.