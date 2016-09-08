В Подмосковье автомобиль Dodge сбил трех женщин на автобусной остановке

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Автомобиль марки Dodge сбил трех женщин на автобусной остановке в Истринском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной полиции.

"ДТП произошло в населенном пункте Новый Иерусалим сегодня в 14:00. Автомобиль марки Dodge, по невыясненным пока причинам, сбил трех женщин, которые стояли на остановке общественного транспорта. Потерпевшие госпитализированы с различными травмами", - сказали в пресс- службе.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, причина произошедшего устанавливается.