В крупном ДТП на северо-западе Москвы пострадали два человека

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Двое водителей пострадали в аварии с участием шести транспортных средств на Новокуркинском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По данным полиции, ДТП произошло с участием "КамАЗа", автобуса и четырех легковых машин. "По предварительным данным, около 18:15 мск у дома 25 на Новокуркинском шоссе грузовик столкнулся с автобусом, который после этого протаранил четыре припаркованные автомашины. В результате ДТП пострадали водитель "КамАЗа" и автобуса", - отметили в пресс-службе, добавив, что пострадавшие госпитализированы.

"В районе аварии образовалась небольшая пробка. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины аварии", - добавили в пресс-службе УГИБДД.

Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось о пятерых пострадавших.