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Минавиации Египта: эксперты определили место начала разрушения самолета "Когалымавиа"

Происшествия
8 сентября, 21:48 UTC+3
Теперь будут проведены лабораторные исследования, которые позволят установить точные причины авиакатастрофы
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КАИР, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Эксперты смогли определить место на фюзеляже, с которого началось разрушение в воздухе российского самолета А321, потерпевшего катастрофу над Синаем 31 октября прошлого года.

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Об этом объявило Министерство гражданской авиации Египта.

"Завершена работа по выкладке самолета, - отмечается в заявлении ведомства. - Эксперты смогли установить место на фюзеляже, откуда с наибольшей долей вероятности началось разрушение лайнера". Теперь будут проведены лабораторные исследования, которые позволят установить точные причины авиакатастрофы.

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