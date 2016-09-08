Минавиации Египта: эксперты определили место начала разрушения самолета "Когалымавиа"

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КАИР, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Эксперты смогли определить место на фюзеляже, с которого началось разрушение в воздухе российского самолета А321, потерпевшего катастрофу над Синаем 31 октября прошлого года.
Об этом объявило Министерство гражданской авиации Египта.
"Завершена работа по выкладке самолета, - отмечается в заявлении ведомства. - Эксперты смогли установить место на фюзеляже, откуда с наибольшей долей вероятности началось разрушение лайнера". Теперь будут проведены лабораторные исследования, которые позволят установить точные причины авиакатастрофы.