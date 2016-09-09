Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд рассмотрит иск матери Жанны Фриске на 21 млн рублей к Life

Происшествия
9 сентября, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Интернет-ресурс опубликовал статью, где юрист говорит о том, что матери певицы может грозить срок за мошенничество. Истица считает данную информацию ложной, порочащей ее честь и достоинство
Материал из 1 страницы
Ольга Фриске

Ольга Фриске

© Сергей Шахиджанян/ТАСС, архив

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы сегодня рассмотрит иск матери певицы Жанны Фриске на 21 млн рублей к интернет-ресурсу Life за размещенное на его сайте интервью, в котором говорится о ее возможной судимости за мошенничество. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе суда.

"Ольга Фриске просит суд опровергнуть данную информацию, признать ее несоответствующей действительности и взыскать с ООО "Медиа Контент" (является владельцем лицензии на вещание телеканала Life - прим. ТАСС) компенсацию морального вреда в размере 21 млн рублей", - отметил представитель суда.

Смотрите также

Мать Жанны Фриске требует 21 млн руб. компенсации за статью о ее возможной судимости
"Русфонд" настаивает на возбуждении дела о хищении собранных для Жанны Фриске средств
Отец Жанны Фриске: неужели кто-то думает, что мы лечили ее бесплатно

Поводом для иска Фриске стала публикация от 27 апреля на интернет-ресурсе под заголовком "Юрист: Мать Фриске может получить условный срок за мошенничество". В статье юрист, вице-президент Национальной экспертной палаты Михаил Цивин говорит о том, что матери певицы может грозить срок за мошенничество. Истица считает данную информацию ложной, порочащей ее честь и достоинство.

Скандал о деньгах, собранных "Русфондом" на лечение певицы, у которой был диагностирован рак головного мозга, разгорелся в начале этого года. В октябре 2014 года между Жанной Фриске и "Русфондом" был заключен договор пожертвования, по которому фонд перечислил на счет певицы 25,01 млн рублей. Однако в дальнейшем в фонд был предоставлен отчет о расходовании только 4,12 млн рублей. Отчет о расходовании остальных средств в организацию не поступал, на требования предоставить данные представители певицы не отреагировали.

В январе этого года "Русфонд" направил в Следственный комитет РФ заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту хищения почти 21 млн рублей, собранных на лечение певицы.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года на 41 году жизни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Еще один член белорусской делегации лишен аккредитации на Паралимпиаду-2016
2
СМИ: командиры "Джебхат ан-Нусры" и "Джейш аль-Фатх" уничтожены в Сирии
3
Обнаружены машины, на которых скрылись ограбившие инкассаторов в Москве
4
Захарова: делегация РФ до утра 9 сентября будет находиться в переговорной готовности
5
Маркин извинился перед журналисткой "Новой газеты" за грубые высказывания
6
Пенс: Путин без сомнения более сильный лидер, чем Обама
7
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Темы дня
Реклама