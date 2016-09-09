Суд рассмотрит иск матери Жанны Фриске на 21 млн рублей к Life

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы сегодня рассмотрит иск матери певицы Жанны Фриске на 21 млн рублей к интернет-ресурсу Life за размещенное на его сайте интервью, в котором говорится о ее возможной судимости за мошенничество. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе суда.

"Ольга Фриске просит суд опровергнуть данную информацию, признать ее несоответствующей действительности и взыскать с ООО "Медиа Контент" (является владельцем лицензии на вещание телеканала Life - прим. ТАСС) компенсацию морального вреда в размере 21 млн рублей", - отметил представитель суда.

Поводом для иска Фриске стала публикация от 27 апреля на интернет-ресурсе под заголовком "Юрист: Мать Фриске может получить условный срок за мошенничество". В статье юрист, вице-президент Национальной экспертной палаты Михаил Цивин говорит о том, что матери певицы может грозить срок за мошенничество. Истица считает данную информацию ложной, порочащей ее честь и достоинство.

Скандал о деньгах, собранных "Русфондом" на лечение певицы, у которой был диагностирован рак головного мозга, разгорелся в начале этого года. В октябре 2014 года между Жанной Фриске и "Русфондом" был заключен договор пожертвования, по которому фонд перечислил на счет певицы 25,01 млн рублей. Однако в дальнейшем в фонд был предоставлен отчет о расходовании только 4,12 млн рублей. Отчет о расходовании остальных средств в организацию не поступал, на требования предоставить данные представители певицы не отреагировали.

В январе этого года "Русфонд" направил в Следственный комитет РФ заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту хищения почти 21 млн рублей, собранных на лечение певицы.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года на 41 году жизни.