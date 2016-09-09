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Суд включил в реестр осужденного Гительсона требование властей Ленобласти на 1,46 млн руб.

Происшествия
9 сентября, 13:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, сентября. /ТАСС
Александр Гительсон осужден на три года лишения свободы за мошенничество со средствами бюджета Ленобласти
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Лениградской области включил в реестр кредиторов бывшего владельца банка ВЕФК Александра Гительсона, осужденного за мошенничество со средствами бюджета Ленобласти, требование комитета финансов Ленинградской области в размере 1,46 млн рублей, об этом сообщается на сайте суда.

"Признать обоснованным заявление Комитета финансов Ленинградской области к Гительсону Александру Владимировичу в размере 1 465 125 534 руб. 54 коп. Требование в размере 1 465 125 534 руб. 54 коп. включить в реестр требований кредиторов с очередностью удовлетворения в третью очередь", - сказано в определении. В конце 2003 года Гительсон создал Восточно-Европейскую финансовую корпорацию (ВЕФК), в состав которой входили несколько банков. После кризиса 2008 года "Банк ВЕФК" не смог выплачивать деньги вкладчикам.

В марте 2015 года суд приговорил Гительсона к трем годам лишения свободы, признав виновным в хищении бюджетных средств Ленинградской области в размере 1,8 млрд рублей. В рамках процесса судья удовлетворил иск правительства Ленобласти и взыскал с Гительсона 1 млрд 455 млн рублей. Сам банкир виновным себя не признал.

Арбитраж в апреле 2016 года признал банкротом и ввел процедуру реализации имущества Гительсона по его собственному иску сроком на шесть месяцев. На заседании сообщалось, что банкир выплачивает кредиторам 5700 рублей в месяц, деньги удерживаются с пенсии, поскольку "иных источников дохода заявитель не имеет". За год он выплатил кредиторам 37,5 тыс. рублей, сообщал представитель правительства Ленобласти в апреле.

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