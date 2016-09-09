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СК возбудил дело по факту массовых беспорядков в спецучилище на Урале

Происшествия
9 сентября, 16:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, сентября. /ТАСС
Сотрудники ведомства допрашивают воспитанников и представителей администрации Рефтинского училища
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту массовых беспорядков в Рефтинском специальном училище закрытого типа для подростков с девиантным поведением в Свердловской области, из которого воспитанники совершили массовый побег. Об этом сообщили в пресс-службе областного Управления СК РФ.

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"Следственным отделом по городу Асбест СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках на территории Рефтинского спецучилища по признакам преступления, предусмотренного ч. 1,2 ст. 212 УК РФ ("Организация и участие в массовых беспорядках"). Наказание за совершение указанных преступлений предусматривает вплоть до 15 лет лишения свободы", - сказали в пресс-службе

Там добавили, что по уголовному делу создана следственно-оперативная группа в составе следователей областного аппарата СК РФ и следственного отдела по городу Асбест СК России по Свердловской области.

В рамках возбужденного уголовного дела сотрудниками СК допрашиваются воспитанники и представители администрации спецучилища, преподавательский состав, анализируется документация, касающаяся должностных полномочий сотрудников учреждения, а также вопросов обеспечения пребывания воспитанников и охраны учреждения.

Версия следствия

По данным пресс-службы областного управления СК РФ, вечером 31 августа неустановленные лица с целью дестабилизации обстановки в спецучилище организовали массовые беспорядки и подстрекали нескольких несовершеннолетних воспитанников училища к применению насилия к сотрудникам учреждения и уничтожению имущества. С 31 августа по 2 сентября некоторые воспитанники Рефтинского спецучилища устроили массовые беспорядки, в ходе которых пострадали сотрудники учреждения, а также было уничтожено имущество на общую сумму более 125 тыс. рублей.

"По предварительным данным, противоправные действия были организованы в связи с несогласием ряда воспитанников с порядком, установленным в учреждении. По указанию руководства следственного управления, производство предварительного расследования поручено третьему отделу по расследованию особо важных дел", - сказали в пресс-службе.

Версия правозащитников

Уполномоченный по правам детей в Свердловской области Игорь Мороков считает, что причиной массовых беспорядков в Рефтинском спецучилище стало проникновение криминалитета, что и привело к дестабилизации обстановки. Правозащитник отметил, что на эту проблему "никто толком внимания не обращал".

Мороков добавил, что, по словам одного из воспитанников, именно "воровские понятия" стали причиной побега. В частности, подростки не хотели есть из одной посуды с теми, кто подвергся насилию. Правозащитник не исключил, что "это только верхушка айсберга, и там есть проблемы более глубинного характера". По его мнению, происходит "раскачивание системы таких училищ, очень серьезный наезд внешнего криминалитета на такие детские учреждения, где некоторые пытаются делать бунты и организовывать побеги".

Омбудсмен считает, что для исправления ситуации в данных учреждениях нужно использовать опыт ФСИН по оперативной работе, так как "уже невозможно применять системы наказания, которые действуют сейчас в учреждениях такого типа, как Рефтинское спецучилище".

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