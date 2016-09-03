Ситуация в Рефтинском училище для трудных подростков "относительно стабилизирована"

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МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС /. Ситуация в Рефтинском специальном училище для подростков с девиантным поведением (Свердловская область), из которого воспитанники совершили массовый побег, "относительно стабилизирована". Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"2 сентября состоялось внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области по обсуждению сложившейся ситуации. В настоящее время силами учреждения, сотрудников Минобрнауки России, а также Главного управления МВД по Свердловской области обстановка в учреждении относительно стабилизирована", - отметили в пресс-службе. В дневное время в училище проводятся уроки, занятия в мастерских в соответствии с учебным расписанием, проинформировали в ведомстве.
В настоящее время в учреждении работают специалисты Минобрнауки России, выясняют ситуацию. "Факты самовольных уходов проанализированы. Существует напряженность в отношениях между воспитанниками и сотрудниками учреждения", - сказали в пресс-службе. Это связано с недовольством обучающихся по причине неудовлетворения их требований по разграничению посуды между отдельными воспитанниками, проводимыми руководством учреждения мероприятиями по обеспечению соблюдения воспитанниками правил внутреннего распорядка, а также по предупреждению и пресечению влияния на несовершеннолетних представителей криминального сообщества.
"Имеются факты о возможной причастности к побегу со стороны взрослых людей извне, которым удалось поддерживать контакты с зачинщиками. По этому поводу осуществляются соответствующие проверки", - сообщили в Минобрнауки.
31 августа вечером подростки отказались от приема пищи, устроили беспорядки на территории спецучилища, разбили стекло входных дверей, 34 человека покинули территорию учреждения. 1 сентября из него ушли еще 13 подростков. Большинство сразу были возвращены в спецучилище.
Как сегодня сообщил уполномоченный по защите прав ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, сейчас в розыске находятся пять воспитанников Рефтинского специального училища закрытого типа для подростков с девиантным поведением. В беседе с корр. ТАСС замруководителя пресс-службы свердловской полиции Нина Пелевина отметила, что в Рефтинском училище все "стабильно и управляемо". Глава Минобрнауки взяла инцидент в Рефтинском училище на личный контроль.