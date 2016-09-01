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Полиция будет патрулировать территорию спецучилища на Урале, откуда сбежали подростки

Новости Урала
1 сентября, 21:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, сентября. /ТАСС
Ранее СМИ сообщили, что в понедельник вечером подростки повторно совершили побег с территории училища
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Наряды полиции будут патрулировать территорию Рефтинского спецучилища закрытого типа для подростков с девиантным поведением в Свердловской области, откуда массового сбежали дети, до нормализации обстановки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе свердловской полиции.

"К территории Рефтинского спецучилища приближены наряды полиции, которые будут осуществлять патрулирование до нормализации обстановки. Поисковые мероприятия по установлению места нахождения подростков продолжаются", - сказали в пресс-службе.

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Ранее СМИ сообщили, что вечером подростки повторно совершили побег с территории училища. Данную информацию правоохранительные органы региона и работники сферы образования пока не комментируют.

По данным пресс-службы свердловской полиции, подростки 31 августа вечером отказались от приема пищи, устроили беспорядки на территории спецучилища, разбили стекло входных дверей. Часть из них покинула территорию спецшколы.

По данным прокуратуры Свердловской области, в училище возвращен 41 воспитанник. Следственный отдел по городу Асбест СК России организовал доследственную проверку по факту массового самовольного побега воспитанников Рефтинского училища. По предварительным данным, сбежавшие были согласны с порядками, установленными в учреждении.

Ранее ТАСС сообщал, что глава Минобрнауки взяла инцидент в Рефтинском училище на личный контроль. Кроме того, в спецучилище выехал с проверкой уполномоченный по защите прав детей в Свердловской области Игорь Морозов.

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