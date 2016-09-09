Суд взыскал 50 тысяч рублей по иску сотрудника ОМОН к профсоюзу и интернет-ресурсу Life

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства сотрудника столичного ОМОН Сергея Бондарюка к межрегиональному профсоюзу полиции, юристу этого профсоюза и холдингу "Медиа контент" (является владельцем интернет-ресурса Life).

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ОМОН войск Национальной гвардии.

"Суд признал опубликованную информацию не соответствующей действительности и постановил взыскать с межрегионального профсоюза "Московский профсоюз полиции" 30 тысяч рублей, с юриста профсоюза Игоря Гришакова - 20 тысяч рублей. Интернет-ресурс Life суд обязал опубликовать опровержение", - сообщили в ведомстве.

Как следует из искового заявления, 22 апреля на сайте Московского профсоюза полиции под заголовком "Компромат на сотрудников" была размещена ссылка на интернет-ресурса Life. На указанной странице приводятся публикация и видео, содержащие выступление и комментарии юриста профсоюза Игоря Гришакова, в которых он называет сотрудников спецподразделения "запуганными зверьками, псами, которых держат на цепи, чтобы в нужный момент дать команду: Фас!". Кроме того, юрист этого профсоюза рассказывает о неправомерных действиях со стороны руководящего состава подразделения.

В пресс-службе рассказали, что сотрудники московского ОМОН были возмущены оскорбительными высказываниями в их адрес, допущенными в этих публикациях. В ближайшее время они намерены подать коллективные иски в отношении "Московского профсоюза полиции", юриста Гришакова и Life.