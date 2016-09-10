На южнокорейском танкере у берегов Японии произошел взрыв, капитан погиб

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ТОКИО, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Взрыв произошел на малом танкере, шедшем под флагом Южной Кореи близ японской префектуры Вакаяма. Об этом сообщила береговая охрана Японии.
По данным японских сторожевиков, капитан танкера Eiwa Maru 3 погиб, еще двое членов экипажа получили ранения.
По предварительным данным, взрыв произошел на палубе, где в тот момент велись сварочные работы. Береговая охрана на месте расследует причины случившегося.
Водоизмещение южнокорейского танкера-химовоза Eiwa Maru 3 составляет 740 тонн. О том, что именно перевозило судно в момент инцидента, на данный момент не сообщается.