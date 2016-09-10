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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Танзании, вблизи озера Виктория

Происшествия
10 сентября, 16:27 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 10, сентября. /ТАСС
Данных о жертвах и разрушениях не поступало
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ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в северной части Танзании, вблизи озера Виктория. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 20 км к востоку от города Нсунга. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

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