Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Танзании, вблизи озера Виктория

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ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в северной части Танзании, вблизи озера Виктория. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 20 км к востоку от города Нсунга. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данных о жертвах и разрушениях не поступало.