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В Омске суд арестовал за взятки двух сотрудников городского департамента имущества

Происшествия
10 сентября, 16:36 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Анатолий Петров
Еще две бывшие сотрудницы департамента помещены под домашний арест, всем предъявлено обвинение
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ОМСК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Петров/. Куйбышевский суд Омска арестовал в субботу за взятки начальника финансово-информационного управления департамента имущества администрации города Светлану Парадееву и главного специалиста этого же департамента Надежду Журову. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"Светлана Парадеева и Надежда Журова были задержаны 8 сентября, они арестованы на два месяца, - заявила Болдинова. - Еще две бывшие сотрудницы департамента Елена Гусева и Фаризана Бережная по тем же мотивам помещены под домашний арест. Всем предъявлено обвинение в получении взятки, организованной группой в особо крупном размере".

По данным следствия, фигуранты уголовного дела были задержаны при передаче им главой строительной фирмы последней части взятки в 300 тысяч рублей. Первую часть в сумме 350 тыс. рублей они получили в конце августа за продление срока договора аренды земельного участка в Кировском округе. Он был выделен в 2008 году под строительство торгового комплекса.

Болдинова подтвердила, что уголовное дело в отношении двух действующих сотрудников и двух бывших сотрудников департамента имущественных отношений возбуждено по материалам, представленным управлением МВД России по Омской области. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере, организованной группой лиц"). "В департаменте имущественных отношений и по месту жительства подозреваемых проведены обыски, изъята документация, представляющая интерес для следствия, а также денежные средства, являвшиеся предметом взятки", - сказала Болдинова.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский в связи с арестами сотрудников департамента заявил журналистам, что своих подчиненных заподозрил во взяточничестве новый глава депимущества Евгений Асташов.

"Пришел новый директор департамента, он начал проверять все бумаги. Увидели, что есть вопрос и подозрения по конкретному договору. Обратились за консультациями в ОБЭП, сообщили им, что есть вот такие факты - результат этого обращения вы знаете. К сожалению, наши подозрения подтвердились силовыми органами", - сказал Двораковский.

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