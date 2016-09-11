В Москве в отделении Сбербанка охранник совершил самоубийство

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по факту самоубийства охранника банка, расположенного в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, накануне в подсобном помещении отделения одного из банков, расположенного на Большой Андроньевской улице, было обнаружено тело охранника 1954 года рождения. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.

"Следственными органами по факту самоубийства сотрудника банка начата доследственная проверка. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение",- сказала Иванова.