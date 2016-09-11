В Москве госпитализирован упавший с моста на провода железной дороги подросток

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Подросток упал на западе Москвы с моста через железнодорожные пути на высоковольтные провода и сильно обгорел. Инцидент произошел в воскресенье в 21:00 мск в столичном районе Матвеевское, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"14-летний подросток, по невыясненным пока обстоятельствам, упал с пешеходного моста на железнодорожные пути Киевского направления железной дороги в районе дома номер 6 на Веерной улице. Потерпевший получил обширные ожоги, после оказания первой помощи он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работают сотрудники полиции, которые устанавливают причину произошедшего.