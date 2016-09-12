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Четыре человека погибли в ДТП на трассе Оренбург - Орск

Происшествия
12 сентября, 9:09 UTC+3 ОРЕНБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Вълкова
По предварительным данным, водитель "Газели" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2101 и Daewoo Matiz
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ОРЕНБУРГ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Четыре человека погибли и двое пострадали в понедельник в аварии в Оренбургской области. Как сообщили в региональном УМВД, ДТП произошло на трассе Оренбург - Орск - Шильда в районе села Краснощеково Кувандыкского района.

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"По предварительным данным, водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимися навстречу автомобилями ВАЗ-2101 и Daewoo Matiz", - сказали там.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля Daewoo Matiz погибли на месте происшествия, погиб водитель автомобиля "ВАЗ-2101", его пассажирка госпитализирована. Водитель автомобиля "Газель" также госпитализирован.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, проводится проверка.

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