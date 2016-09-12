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Экс-министр образования Ставрополья приговорен к 7,5 года за взятку

Происшествия
12 сентября, 11:47 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 12, сентября. /ТАСС
Также суд обязал Василия Лямина выплатить штраф в размере 10 млн рублей
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СТАВРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Суд признал виновным в получении взятки бывшего министра образования Ставропольского края Василия Лямина и приговорил его к 7,5 года колонии и штрафу в 10 млн рублей. Об этом сообщает СУСК РФ по региону.

"Приговором суда Лямину назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в сумме 10 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Как установил суд, в 2014 году Лямин потребовал от директора Кисловодского государственного многопрофильного техникума взятку в размере 1 млн рублей в качестве гарантии продолжения его работы в занимаемой должности. В противном случае чиновник обещал уволить директора. Лямин был задержан при передаче денег, которая происходила под наблюдением сотрудников УФСБ.

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