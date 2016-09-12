Движение пригородных поездов Белорусского направления МЖК вводится в график

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Поезда на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖК) входят в привычный график движения после сбоя по техническим причинам. Об этом сообщили в управлении столичной магистрали.
"На Белорусском направлении МЖД в районе станции Одинцово завершились работы по восстановлению кабеля, который был поврежден сторонней организацией ООО "Спецмост", проводившей работы вблизи железнодорожного полотна. В 10:19 мск была восстановлена работа светофора на одном пути, в 15:25 мск завершились восстановительные мероприятия на втором пути. С 15:30 мск движение пригородных поездов Белорусского направления МЖД осуществляется в обоих направлениях - в Москву и из Москвы", - уточнил представитель МЖД.