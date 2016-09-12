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Основателю "Смотра.ру" добавлено обвинение в организации преступной группы

Происшествия
12 сентября, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Эрик Китуашвили останется в СИЗО до 21 ноября
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Основателю автомобильного сообщества "Смотра.ру" Эрику Китуашвили, обвиняемому в мошенничестве со страховкой в особо крупном размере, предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Сергей Широченко.

"7 сентября Китуашвили следователи предъявили обвинение в окончательной редакции. Ему вменили новый квалифицирующий признак - создание устойчивой организованной преступной группы", - сказал защитник.

По его словам, при предъявлении обвинения Китуашвили заявил ходатайство о разъяснении сути обвинения. "Мой подзащитный якобы создал устойчивую организованную группу. При этом точную дату следствие не установило - в неустановленном месте на территории Москвы и при неустановленных обстоятельствах. Китуашвили заявил ходатайство, чтобы следователь разъяснил суть предъявленного обвинения в этой части, однако последний ничего пояснить не смог, в связи с чем Эрик не смог дать показания по предъявленному обвинению", - отметил Широченко.

Кроме того, адвокат считает, что без нового квалифицирующего признака привлекать Китуашвили к уголовной ответственности невозможно ввиду истечения срока давности.

Китуашвили обвиняется в клевете, мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, похищенных у одной из страховых компаний. Он был задержан 21 февраля этого года. В понедельник Мосгорсуд оставил его в СИЗО до 21 ноября. Также следствие считает соучастницей Китуашвили его гражданскую жену Анну Каганскую.

По версии следствия, обвиняемый, действуя в составе организованной группы, инсценировал хищение трех автомобилей, а затем, предоставив в страховую компанию заведомо ложные документы о наступлении страховых случаев, злоумышленники получили на банковские счета возмещение за якобы похищенные застрахованные машины. Общий ущерб, причиненный страховой компании, по данным следствия, превысил 7 млн руб.

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