СМИ: полиция оцепила площадь в Берлине из-за мужчины, угрожающего убить себя

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БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Полицейские Берлина оцепили центральную площадь Александрплатц из-за мужчины, который угрожает покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает газета Bild.
По сведениям издания, мужчина взобрался на фонтан "Дружба народов" и выкрикивает бессвязные фразы. На место инцидента прибыли десять полицейских автомобилей и пожарные.