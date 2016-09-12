Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: полиция оцепила площадь в Берлине из-за мужчины, угрожающего убить себя

Происшествия
12 сентября, 19:51 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 12, сентября. /ТАСС
По данным газеты Bild, человек взобрался на фонтан на Александрплатц и выкрикивает бессвязные фразы
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Полицейские Берлина оцепили центральную площадь Александрплатц из-за мужчины, который угрожает покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает газета Bild.

По сведениям издания, мужчина взобрался на фонтан "Дружба народов" и выкрикивает бессвязные фразы. На место инцидента прибыли десять полицейских автомобилей и пожарные.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Германия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВФ "нечего добавить" к тому, что он уже говорил по поводу украинской программы
2
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента США
3
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
4
СК: школьник умер на уроке физкультуры в Подмосковье
5
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
6
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
7
Александр Лукашенко: только ленивый, алкаш и бездельник может плохо жить в Беларуси
Темы дня
Реклама