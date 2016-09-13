СМИ: под завалами обрушившегося моста в Китае найдены тела двух человек

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела двух человек, оказавшихся под завалами после обрушения моста в китайской провинции Цзянси на юго-востоке страны. Об этом во вторник сообщило агентство Синьхуа.

Обрушение моста произошло в воскресенье. Под завалами оказались восемь рабочих и тяжелая строительная техника. Ранее в ходе спасательной операции удалось обнаружить пятерых человек, в тяжелом состоянии они были доставлены в местные больницы.

На данный момент остается неизвестной судьба еще одного рабочего, спасательная операция на месте инцидента продолжается.