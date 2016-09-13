СК проводит проверку из-за инцидента с ребенком, выстрелившим себе в голову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу проводят проверку по факту госпитализации пятилетнего мальчика, выстрелившего себе в голову из травматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительным данным, ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета "Оса", принадлежащего супругу его матери, охраннику частного охранного предприятия, находящемуся в командировке. Бабушка и дедушка пострадавшего оказали ему медицинскую помощь и вызвали врачей. Мать ребенка была на работе", - говорится в сообщении.

По данным управления, все обстоятельства инцидента устанавливаются. "По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - отмечают в пресс- службе.

Как ТАСС сообщили в Детской городской больнице № 19, мальчик поступил с проникающим ранением головы накануне вечером. Около пяти часов продолжалась операция, сейчас ребенок находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.