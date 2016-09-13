Адвокаты экс-главы "Башнефти" намерены "синхронизировать" дела Рахимова и Евтушенкова

УФА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Адвокаты экс-главы "Башнефти" Урала Рахимова требуют изменить обвинение в соответствии с другим постановлением - о прекращении уголовного дела против совладельца АФК "Система" Владимира Евтушенкова. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС адвокат Сергей Макаренко.

"Мы просили (следователя - прим. ТАСС) привести обвинение против Рахимова в соответствие с постановлением о прекращении уголовного дела в отношении Евтушенкова. Сейчас два документа противоречат друг другу. Также ходатайствовали о выдаче копии постановления о прекращении уголовного дела в отношении Евтушенкова", - сказал адвокат.

По его словам, следователь проигнорировал эти ходатайства, после чего защита пожаловалась в Басманный суд, который в августе отказался рассматривать жалобу. "Отказ в принятии жалобы суд мотивировал тем, что якобы мы обжалуем не решения следователя об отказе в удовлетворении нашего ходатайства, а оспариваем доказательства. Но ни показаний, ни экспертиз, ни вещдоков мы не оспариваем. Считаем, что Басманный суд отказал нам необоснованно", - отметил Макаренко.

В связи с этим на текущей неделе адвокаты направили еще жалобу в вышестоящую инстанцию. "Мы направили жалобу в Мосгорсуд", - добавил собеседник ТАСС. Таким образом, защита намерена добиться рассмотрения своих ходатайств, направленных на смягчение обвинения против Рахимова.

Дело "Башнефти"

Следствие инкриминировало совладельцу АФК "Система" Владимиру Евтушенкову организацию легализации имущества, полученного преступным путем. Речь идет о хищении акций предприятий ТЭК Башкирии, в котором также участвовали экс- глава "Башнефти" Урал Рахимов совместно с предпринимателем Левоном Айрапетяном. В январе следствие прекратило уголовное дело в отношении совладельца АФК "Система" Евтушенкова "в связи с отсутствием в его действиях состава преступления".

По версии следствия, Рахимов использовал служебное положение своего отца - первого президента Республики Башкортостан - и организовал хищение контрольных пакетов акций ряда открытых акционерных обществ общей стоимостью более 130 млрд рублей, получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. Далее Рахимов обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом, а именно реализацию пакетов акций в ОАО АФК "Система" и других юридических лиц на общую сумму более 2,5 млрд долларов.

Айрапетян был арестован после признательных показаний экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, отбывающего пожизненное заключение за серию особо тяжких преступлений. Бывший сенатор рассказал о якобы причастности Айрапетяна в 2009 году к продаже акций "Башнефти" Уралом Рахимовым структурам АФК "Система". В отношении Рахимова уголовное дело продолжается.