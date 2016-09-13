Гендиректор "Санрайз тур" приговорен к трем годам колонии за неуплату 650 млн руб. налогов

Гендиректор "Санрайз тур" приговорен к трем годам колонии за неуплату 650 млн руб. налоговПроисшествия 13 сентября, 15:48
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы гендиректора турфирмы "Санрайз тур" Дмитрия Мазурова, признанного виновным в уклонении от уплаты налогов на 650 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд признал виновным Мазурова в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, в особо крупном размере") и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
По версии следствия, в 2008-2010 годах Мазуров от имени возглавляемых им туристических компаний внес заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации и обеспечил ее предоставление в налоговый орган, в результате чего в бюджет Российской Федерации не уплачены налоги в сумме, превышающей 650 млн рублей.