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Присяжные признали кубанского экс-депутата Зиринова виновным в убийстве

Происшествия
13 сентября, 21:55 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Один из подсудимых - Евгений Александрович - был оправдан
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Присяжные заседатели признали экс-депутата Заксобрания Краснодарского края Сергея Зиринова виновным в убийстве. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Северо-Кавказского окружного военного суда.

"Коллегия присяжных постановила признать Сергея Зиринова виновным в инкриминируемых преступлениях. При этом один из подсудимых был оправдан", - сообщили в пресс-службе суда.

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Помимо Зиринова, по делу проходило еще пятеро подсудимых, один из которых ранее был отпущен под залог по состоянию здоровья и скончался от последствий онкологического заболевания при прохождении лечения. Во вторник присяжные оправдали одного из подсудимых - Евгения Александровича.

За время судебного следствия было допрошено около 90 свидетелей и заслушаны показания более 10 потерпевших по делу. Подсудимый вину не признал. В своем последнем слове Зиринов заявил, что невиновен в инкриминируемых деяниях и что дело в отношении него сфабриковано. Остальные подсудимые также заявили о своей невиновности.

По версии следствия, в 1999 году Зиринов и его знакомый Амбарцум Эйриян создали преступную группу, в которую на разных этапах входили, в частности, сотрудник суда и бывший сотрудник милиции. До 2013 года группа совершила четыре убийства и одно покушение на убийство. Два члена банды объявлены в международный розыск.

О рассмотрении дела в военном суде ходатайствовала прокуратура. По мнению стороны обвинения, Зиринов, как бывший депутат, а также его сообщники, среди которых несколько сотрудников правоохранительных органов, могут повлиять на ход рассмотрения дела в гражданском суде.

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