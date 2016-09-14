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Самолет American Airlines вернулся в аэропорт Нью-Йорка из-за буйного пассажира

Происшествия
14 сентября, 6:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
По информации СМИ, авиадбошир угрожал другим людям, находившимся на борту, и затеял драку с одним из пассажиров
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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Самолет авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Лос-Анджелес (штат Калифорния), вернулся в аэропорт вылета из-за буйного пассажира на борту. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

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По его данным, через некоторое время после вылета из нью-йоркского Международного аэропорта имени Джона Кеннеди один из пассажиров рейса 83 стал вести себя неадекватно. По информации СМИ, он угрожал другим людям, находившимся на борту, и затеял драку с одним из пассажиров.

Командир самолета, на борту которого находились 97 пассажиров и восемь членов экипажа, принял решение вернуться в аэропорт вылета. В результате инцидента никто не пострадал. Буйного пассажира высадили из самолета, о его дальнейшей судьбе не сообщается.

Как сообщил представитель American Airlines Кент Пауэлл, после посадки лайнер дозаправили и он вылетел в пункт назначения.

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