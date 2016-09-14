Суд рассмотрит жалобы на арест Ольховика и Вайнзихера 15 и 19 сентября

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СЫКТЫВКАР, 14 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Верховный суд Республики Коми рассмотрит апелляционные жалобы на арест фигурантов дела о взятках: совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера 15 и 19 сентября соответственно. Об этом сообщили ТАСС в суде.
"На 15 сентября назначено рассмотрение апелляционной жалобы на арест Евгения Ольховика, на 19 сентября - Бориса Вайнзихера", - сказали в инстанции.
Как ранее сообщал ТАСС, Вайнзихер и Ольховик 7 сентября были арестованы на 2 месяца. Еще один бывший руководитель ЗАО КЭС, бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин, объявлен в розыск. Сразу после ареста топ-менеджеров "Реновы" и "Т Плюс" их защита подала жалобы на решение Сыктывкарского горсуда.
Фигурантам дела предъявлено обвинение по статье 291 УК РФ "Дача взятки в особо крупном размере". По версии следствия, в 2007-2014 гг. Ольховик и Вайнзихер, действуя в интересах ЗАО КЭС (в середине 2015 года реорганизовано в ПАО "Т Плюс") и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Республики Коми (в настоящее время фигуранты "дела Гайзера" - прим. ТАСС) в качестве взятки денежные средства и иное имущество за "установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Коми". Как полагает следствие, всего было передано в качестве взяток более 800 млн рублей.