На Киевском направлении МЖД сошли с рельсов два вагона грузового поезда

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Движение электропоездов временно приостановлено на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за схода двух вагонов грузового состава в районе станции Очаково. Об этом сообщили в управлении столичной магистрали.

"Сегодня в 13:33 мск при прохождении стрелочного перевода в районе станции Очаково Киевского направления произошла потеря контакта с рельсами двух вагонов- рефрижераторов грузового поезда, двигавшегося по направлению в Москву. У одного вагона сошла с рельсов одна тележка, у другого все тележки", - отметил представитель МЖД.

По его словам, опрокидывания вагонов не произошло, пострадавших нет, габарит пути не нарушен.

"На место были отправлены два восстановительных поезда со станций Бекасово и Москва-Смоленская. Движение электропоездов по направлению в Москву временно приостановлено, из Москвы поезда следуют по расписанию", - уточнили в МЖД, добавив, что "в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, на место выехала специальная комиссия".

"Ожидаются изменения в движении пригородных электропоездов. Диспетчерский аппарат предпринимает все меры по организации пропуска поездов через станцию Очаково", - подчеркнули в управлении.