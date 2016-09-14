В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудник полиции погиб в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.
"Столкновение трех машин, одной из которых был служебный автомобиль полиции, произошло на Кутузовском проспекте недалеко от станции метро "Славянский бульвар". В аварии погиб сотрудник полиции, также пострадали несколько человек, которым оказывается помощь", - сказал собеседник агентства.
Из-за ДТП движение транспорта в обе стороны Кутузовского проспекта практически остановилось.