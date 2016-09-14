На западе Мексики в здании прокуратуры произошла перестрелка, есть погибшие

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МЕХИКО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Перестрелка произошла в среду в региональной генеральной прокуратуре в штате Халиско на западе Мексики. Как сообщил глава надзорного органа Эдуардо Альмагер Рамирес, вооруженный двумя пистолетами мужчина открыл огонь по находившимся в здании людям. Известно, что ему удалось убить по меньшей мере одну женщину и ранить еще троих, после чего он был застрелен.
"У этого человека ранее не было проблем с законом, его знали, он несколько лет работал рядом с прокуратурой", - заявил Рамирес. Преступник был знаком со многими сотрудниками ведомства и, возможно, именно поэтому они ослабили бдительность в отношении него. "Мы начали внутреннее расследование и должны будем наказать (виновных в случившемся)", - подчеркнул генеральный прокурор штата.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние специалисты оценивают как тяжелое.