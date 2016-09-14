На востоке Москвы совершено вооруженное ограбление салона мобильной связи

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Трое неизвестных совершили вооруженное ограбление салона сотовой связи в Москве, похитив с витрин магазина несколько десятков телефонов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Трое неизвестных в масках ворвались в салон сотовой связи на Щелковском шоссе. Преступники под угрозой пистолета похитили с витрин мобильные телефоны, после чего скрылись", - сказали в пресс-службе.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа, количество похищенных телефонов и материальный ущерб устанавливаются. Принимаются меры для поиска грабителей.