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На востоке Москвы совершено вооруженное ограбление салона мобильной связи

Происшествия
14 сентября, 22:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Преступники под угрозой пистолета похитили с витрин мобильные телефоны, после чего скрылись
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Трое неизвестных совершили вооруженное ограбление салона сотовой связи в Москве, похитив с витрин магазина несколько десятков телефонов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Трое неизвестных в масках ворвались в салон сотовой связи на Щелковском шоссе. Преступники под угрозой пистолета похитили с витрин мобильные телефоны, после чего скрылись", - сказали в пресс-службе.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа, количество похищенных телефонов и материальный ущерб устанавливаются. Принимаются меры для поиска грабителей.

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