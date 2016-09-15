Расследующая крушение польского Ту-154М комиссия представит новые данные о трагедии

ВАРШАВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Новая польская правительственная комиссия, повторно расследующая причины катастрофы президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском, впервые встретится в четверг с журналистами и представит первые итоги своей работы. Как сообщило Министерство обороны республики, в пресс-конференции примет участие глава ведомства Антоний Мачеревич.

Ранее министр обороны утверждал, что эксперты располагают новыми записями переговоров экипажа Ту-154М, которые до сих пор не были известны. "Все можно будет услышать, каждое слово будет понятно, не нужно будет догадываться, о чем идет речь, - сказал он. - Важно, что они (записи - прим. ТАСС) точно передают ход событий".

Кроме этого министр сообщил, что следствие располагает также "ужасающими показаниями" членов комиссии Ежи Миллера, которая ранее расследовала обстоятельства крушения. "Это важный материал, который также будет представлен. Можно будет услышать, как готовилась та фальшивка, которую назвали докладом польского государства", - отметил он.

Глава комиссии Вацлав Берчиньский, отвечая на вопрос журналистов о главных достижениях своей команды, заявил, что считает такой победой "расшифровку голосов из кабины". "Мы в состоянии понять каждое слово, зафиксированное на записях", - подчеркнул он, признав, что "пока это не сделано". "Однако мы знаем, что сможем", - констатировал Берчиньский и добавил, что работа над звуковым рядом из кабины и контрольной вышки уже началась.

В другом интервью глава комиссии также заявил, что у экспертов "есть факты, позволяющие переквалифицировать" выдвинутые польской стороной в адрес российских диспетчеров обвинения с неумышленного до умышленного доведения до катастрофы в воздухе. Также Берчиньский утверждает, что обвинения могут быть предъявлены еще одному россиянину. Он пояснил, диспетчеры, по его версии, неверно сообщили экипажу расстояние до начала полосы. По утверждению главы комиссии, это расстояние было "значительным и могло повлиять на процесс приземления и катастрофу".

Катастрофа и ее расследование

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 пассажиров, находившиеся на борту, в том числе президент республики Лех Качиньский. Расследование обстоятельств трагедии продолжает как прокуратура Польши, так и российская сторона.

В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий сочла, что причиной произошедшего было "снижение (самолета) ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг". В докладе комиссии, представленном спустя 15 месяцев после трагедии, среди причин крушения упомянуты также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.

С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". После прихода к власти по итогам очередных парламентских выборов в октябре прошлого года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав обновленную комиссию по расследованию авиационных происшествий. Она начала работу в марте текущего года и пока не делала никаких публичных заявлений.

Работавший в прежней комиссии и в данный момент возглавляющий Государственную комиссию по расследованию авиапроисшествий Мачей Ласек скептически относится к работе своих последователей и считает создание такой новой группы экспертов политическим шагом, попыткой доказать версию партии власти о том, что крушение было спланировано. "Факты сами себя защитят", - сказал он, заверив, что крушение под Смоленском было расследовано со всей тщательностью.