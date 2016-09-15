Грузовик въехал в толпу протестующих в Италии

РИМ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Один человек погиб в результате наезда грузовика на толпу протестующих в итальянском городе Пьяченца. Как сообщило агентство АNSА, инцидент произошел минувшей ночью.

53-летний египтянин, который погиб в результате наезда автомобиля, участвовал в пикете перед компанией, где работал. Как уточняет АNSА, чудом не пострадали другие участники манифестации. Водитель грузовика задержан.

Акция протеста была организована одним из профсоюзов. Манифестацию контролировали полицейские, которые стали свидетелями произошедшего.