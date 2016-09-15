Замминистра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии задержан при передаче взятки

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НАЛЬЧИК, 15 сентября. /ТАСС/. Замминистра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии и начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) УМВД России по городу Нальчику задержаны сотрудниками ФСБ. Об этом ТАСС сообщили в управлении СК по республике.
"Следственными органами СК РФ по Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела ОЭБ и ПК УМВД России по городу Нальчику и заместителя министра сельского хозяйства республики. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст. 290 ("Покушение на получение должностным лицом взятки, совершенное в крупном размере") и ч.3 ст. 30 п."б" ч. 3 с. 291.1 ("Покушении на посредничество во взяточничестве, в крупном размере") УК РФ", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, полицейский, обладая сведениями о проводимых его подчиненными оперативно-розыскных мероприятиях по выявлению и раскрытию противоправных деяний, совершенных начальником одного из отделов минсельхоза Кабардино-Балкарии, потребовал передать ему взятку в размере 2 млн рублей за прекращение проводимых в отношении него мероприятий. В ходе переговоров сумма взятки была снижена до 1 млн рублей. Сотрудник полиции отказался от получения взятки лично и предложил передать деньги через посредника, их общего знакомого - замминистра сельского хозяйства региона.
"14 сентября 2016 года начальник отдела министерства, находясь в Доме правительства республики, вручил заместителю министра 1 млн рублей для передачи в качестве взятки начальнику ОЭБ и ПК УМВД России по городу Нальчику. После того как деньги были переданы, подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по республике и УСБ МВД по республике", - отметили в СК.
Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте подозреваемых. МВД по республике сообщает, что назначена служебная проверка. "МВД по респубилке назначена служебная проверка в отношении начальника ОЭБ и ПК УМВД России по городу Нальчику. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, а ряд его руководителей привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", - сказали в ведомстве.
Председатель правительства Алий Мусуков отстранил обоих чиновников от занимаемых должностей, сообщили ТАСС в пресс- службе главы и правительства республики.