Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замминистра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии задержан при передаче взятки

Происшествия
15 сентября, 19:31 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 15, сентября. /ТАСС
По версии следствия, полицейский потребовал передать ему взятку в размере 2 млн рублей за прекращение мероприятий, проводимых в отношении начальника одного из отделов минсельхоза
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 15 сентября. /ТАСС/. Замминистра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии и начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) УМВД России по городу Нальчику задержаны сотрудниками ФСБ. Об этом ТАСС сообщили в управлении СК по республике.

"Следственными органами СК РФ по Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела ОЭБ и ПК УМВД России по городу Нальчику и заместителя министра сельского хозяйства республики. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст. 290 ("Покушение на получение должностным лицом взятки, совершенное в крупном размере") и ч.3 ст. 30 п."б" ч. 3 с. 291.1 ("Покушении на посредничество во взяточничестве, в крупном размере") УК РФ", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, полицейский, обладая сведениями о проводимых его подчиненными оперативно-розыскных мероприятиях по выявлению и раскрытию противоправных деяний, совершенных начальником одного из отделов минсельхоза Кабардино-Балкарии, потребовал передать ему взятку в размере 2 млн рублей за прекращение проводимых в отношении него мероприятий. В ходе переговоров сумма взятки была снижена до 1 млн рублей. Сотрудник полиции отказался от получения взятки лично и предложил передать деньги через посредника, их общего знакомого - замминистра сельского хозяйства региона.

"14 сентября 2016 года начальник отдела министерства, находясь в Доме правительства республики, вручил заместителю министра 1 млн рублей для передачи в качестве взятки начальнику ОЭБ и ПК УМВД России по городу Нальчику. После того как деньги были переданы, подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по республике и УСБ МВД по республике", - отметили в СК.

Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте подозреваемых. МВД по республике сообщает, что назначена служебная проверка. "МВД по респубилке назначена служебная проверка в отношении начальника ОЭБ и ПК УМВД России по городу Нальчику. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, а ряд его руководителей привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", - сказали в ведомстве.

Председатель правительства Алий Мусуков отстранил обоих чиновников от занимаемых должностей, сообщили ТАСС в пресс- службе главы и правительства республики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подарил Медведеву на день рождения картину "В цеху"
2
Глава польской комиссии: фрагменты из записей "черных ящиков" Ту-154М не вырезались
3
Томск включил Слободину "красный свет" из-за долгов в энергетике
4
В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней
5
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
6
Глава Росстата признал необходимость повышения пенсионного возраста
7
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами
Темы дня
Реклама