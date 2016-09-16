AP: ошибка пилота стала причиной крушения в июне истребителя США

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Крушение истребителя-бомбардировщика ВМС США группы высшего пилотажа Blue Angels в начале июня стало результатом ошибки пилота. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на данные расследования ВМС США.

По его данным, пилот не справился с управлением, совершая маневр. Самолет летел на высокой скорости при низкой высоте. В ходе расследования в истребителе не было обнаружено механических неполадок.

Ранее сообщалось, что при крушении истребителя США в преддверии авиашоу в Теннесси погиб пилот.