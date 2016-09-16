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AP: ошибка пилота стала причиной крушения в июне истребителя США

Происшествия
16 сентября, 3:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, сентября. /ТАСС
Пилот не справился с управлением, совершая маневр
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НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Крушение истребителя-бомбардировщика ВМС США группы высшего пилотажа Blue Angels в начале июня стало результатом ошибки пилота. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на данные расследования ВМС США.

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По его данным, пилот не справился с управлением, совершая маневр. Самолет летел на высокой скорости при низкой высоте. В ходе расследования в истребителе не было обнаружено механических неполадок.

Ранее сообщалось, что при крушении истребителя США в преддверии авиашоу в Теннесси погиб пилот.

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