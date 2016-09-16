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На станции "Цветной Бульвар" московского метро под вагоном возник пожар

Происшествия
16 сентября, 8:08 дата обновления: 16 сентября, 8:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Пострадавших нет, движение поездов осуществляется с увеличенными интервалами
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел под вагоном на станции "Цветной Бульвар" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, возгорание было ликвидировано до прибытия сотрудников МЧС от пожарного крана.

"Пожар произошел под вагоном метро на станции "Цветной Бульвар" сегодня утром. Возгорание было ликвидировано сотрудниками метрополитена до прибытия пожарных. Пострадавших нет, поезд отправлен в депо", - сказал собеседник агентства.

Из-за инцидента движение поездов осуществляется с увеличенными интервалами. Станция метро "Цветной Бульвар" работает на вход и выход пассажиров. Причина пожара устанавливается.

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