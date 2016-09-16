Движение поездов на серой ветке московского метро входит в график после сбоя

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена входит в график после сбоя на участке между станциями "Чеховская" и "Цветной бульвар".Такое сообщение столичная подземка распространила в Telegram.
"7:55. Серпуховско-Тимирязевская линия. Движение от "Чеховской" до "Цветного бульвара" восстановлено и входит в график. Станции работают штатно. Службы метрополитена сработали слаженно и оперативно в восстановлении движении на линии", - говорится в сообщении.
В пресс-службе метро ТАСС уточнили, что движение поездов было временно приостановлено из-за подозрения на неисправность одного из составов. "Было замечено парение конденсата. Сейчас поезда следуют в штатном режиме", - пояснил собеседник агентства.